Подмосковье 20 июля 2023, 11:22 Еще 40 тонн гуманитарной помощи передали жителям Донбасса из Подмосковья Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Волонтеры Подмосковья отправили 127-й по счету рейс гуманитарной помощи в Донбасс с прошлого года. Две фуры по 20 тонн каждая привезли людям продукты, медикаменты, средства личной гигиенты, бытовую химию и даже корм для животных из зоопарка в Донецке.

Уже больше года Подмосковье проводит акцию «Доброе дело», в рамках которой сбор гуманитарной помощи проводится на постоянной основе. Недавно активисты вернулись из очередной поездки в Донбасс. В течение двух недель волонтеры и представители регионального министерства информационных и социальных коммуникаций развозили помощь мирным жителям и участникам СВО.

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«Это наш 127-й по счету рейс. Часть помощи волонтеры напрямую отвозили военнослужащим в места дислокации, часть — раздавали с нашего склада в Донецке. С марта 2022 года в Подмосковье собрали более 3 760 тонн помощи, и на этом мы не останавливаемся, продолжаем работать дальше», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

В День семьи, любви и верности волонтеры передали более 50 продуктовых наборов прихожанам храма Иоанна Златоуста, который находится в одном из самых неспокойных районов Донецка. Получили помощь и жители отдаленных деревень в Запорожской области, где нет магазинов.

Боевым подразделениям передали лекарства, маскировочные сети, электроприборы и хозтовары. Также на фронт доставили 120 тактических носилок — их сделали волонтеры из Серебряных прудов. Солдаты из подразделения «Редут», где служат парни из Подмосковья, вдобавок ко всему получили FPV-дроны. Комплекты закуплены на средства, собранные сотрудниками управления делами губернатора и правительства Московской области.

«Оказывая помощь, мы проявляем любовь к своей стране, к своей истории. И мирным жителям, и нашим защитникам очень важно получать поддержку. Бойцы говорят, что всегда чувствуют надежный тыл за своими спинами. Ради этого мы и трудимся», — говорит волонтер Екатерина Скорикова, которая ездила в Донбасс уже более 30 раз.

Помощь не остается незамеченной: прямо с передовой солдаты регулярно отправляют слова благодарности жителям Московской области и губернатору Андрею Воробьеву за оказанную поддержку.

Оказать помощь в рамках акции «Доброе дело» может каждый желающий. Все адреса и список того, что на данный момент необходимо, есть на платформе volontermo.ru.