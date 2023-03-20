Подмосковье 20 марта 2023, 18:21 Еще 40 школ и детских садов построят в Подмосковье по госпрограмме за год

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В 2023 году в Подмосковье по госпрограмме построят 40 школ и детских садов. Об этом сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Уже к 1 сентября в Московской области сдадут 23 школы, а также все дошкольные организации. Кроме того, в течение года капитально отремонтируют 63 учебных учреждения и 28 дошкольных.

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«Среди знаковых объектов 2023 года — крупнейший образовательный комплекс на 2,2 тысячи мест в ЖК „Гусарская баллада“ Одинцовского округа, завершение строительства трех образовательных кластеров в составе „Физтех-лицея“ имени Капицы в Долгопрудном, гимназии имени Примакова вблизи деревни Раздоры Одинцовского округа и областного технолицея имени Долгих в Истре», — отметил Локтев.

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По поручению губернатора Андрея Воробьева в этом году заработают 27 новых школ почти на 18 тысяч мест в 18 городских округах и 13 детсадов на 3,7 тысячи детей в девяти округах.

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