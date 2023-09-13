Подмосковье 13 сентября 2023, 19:25 Еще 40 семей переселят из аварийного жилья в Мытищах до конца года пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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В 2023 году в Мытищах переселили 193 семьи из 13 ветхих и аварийных домов. До конца года в новые квартиры переедут еще 40 семей.

В ближайшее время в новостройки переселят 10 семей из шести ветхих МКД микрорайона Леонидовка. Жители не скрывают, что старые дома были им дороги, но со временем они стали непригодными для проживания.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе реализуют еще 13 проектов реновации.

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