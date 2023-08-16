16 августа 2023, 03:30
Еще 40 новых рабочих мест откроют на производстве безалкогольных напитков в Домодедове
Компания «ДМД Технологии» построит в Домодедове производственный комплекс для изготовления безалкогольных напитков. Благодаря предприятию в округе создадут 40 новых рабочих мест.
Как отметили в Министерстве жилищной политики Московской области, на новом производстве компания планирует выпускать около 500 тысяч бутылок с квасом и лимонадом в месяц. Общий объем инвестиций составит порядка 250 миллионов рублей.
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Проект по возведению комплекса сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при региональном правительстве. Специалист проконсультирует по документальным вопросам и окажет поддержку на всех этапах.
Подать заявку на бесплатное сопровождение ЦСС можно на сайте css-mosreg.online или по телефону 8(498) 602-00-00.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о проекте «Открой свой бизнес на 1-2 этажах МКД». Сервис заработал в регионе 1 августа.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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