Подмосковье 19 апреля 2023, 14:46 Еще 40 гектаров земли в Щелкове передали под выращивание кормов для скота Министерство имущественных отношений МО

Читать 360tv в

Фермер из Щелкова получил в аренду два земельных участка общей площадью свыше 40 гектаров для выращивания кормов. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Подмосковья.

КФХ «Ларинское» работает с 2015 года, занимается молочным животноводством. Сейчас на ферме содержатся 30 коров.

Реклама

«Арендованная земля будет использоваться для заготовки кормовой базы. Получить участок для создания или расширения своего хозяйства в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг за 15 рабочих дней», — напомнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С января еще три фермера воспользовались программой поддержки и получили землю на льготных условиях. В общей сложности в оборот ввели около 94 гектаров.

«Земля всегда нужна. Очень важно выращивать достаточное количество качественного корма для скота. От этого зависит качество молочной продукции, которой мы кормим и местных жителей рабочего поселка Фряново», — говорит фермер Ольга Ларина.

Вовлечение имущества в оборот — одна из основных задач, связанных с развитием экономики и сельского хозяйства, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Этому направлению, по его словам, традиционно уделяют усиленное внимание.