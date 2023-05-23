Подмосковье 23 мая 2023, 12:53 Еще 40 антитеррористических тренировок прошло в «Мострансавто» с начала года Минтранс Подмосковья

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С начала года на транспортных объектах Подмосковья провели 40 антитеррористических тренировок. Их проводили при поддержке Минтранса при участии сотрудников правоохранительных органов, экстренных служб, охранных предприятий и администраций округов.

Как рассказали в министерстве, смоделированные происшествия воссоздавали чрезвычайные и аварийные ситуации. Особое внимание уделили отработке оперативных действий сотрудников «Мострансавто» и проверке их знаний.

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Так, в Озерах прошла тренировка на тему «Действия водителей, сотрудников охраны и работников филиала при обнаружении на территории автовокзала бесхозного предмета», а в Волоколамске отработали действия при пожаре и эвакуации в здании вокзала.

Пассажирам напомнили, что при обнаружении неопознанного предмета на автовокзале, автостанции или в автобусе необходимо сообщить о находке сотруднику службы безопасности или водителю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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