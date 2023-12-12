Подмосковье 12 декабря 2023, 13:59 Еще 4 здания построят в индустриальном парке «Кабаново» в Орехово-Зуеве Александр Бурлаков

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Еще четыре производственные площадки «под ключ» построят в индустриальном парке «Кабаново» в Орехово-Зуеве. Будущим резидентам останется завезти оборудование и начать работу.

«Строящиеся помещения займут как новые предприниматели, так и те, кто уже работает в нашем индустриальном парке под расширение производства. Договоры уже заключены», — рассказал руководитель парка Рустам Асроров.

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Сейчас в парке работают более 60 резидентов, которые создали свыше 700 рабочих мест. Одним из самых молодых резидентов является мебельная фабрика «Инканто-А». На ней изготавливают детскую корпусную мебель. В проект инвестировали более 30 миллионов рублей.

Планируется, что парк будут расширят, также в нем строят систему автоматизированного пропускного контроля по номеру машины для упрощения логистики.

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