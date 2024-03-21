21 марта 2024, 16:53
Еще 4 тысячи домов подключили к газу в Подмосковье с начала года
Программу социальной газификации продолжают реализовывать в Подмосковье. Только с начала года к газу подключили четыре тысячи домов.
Для льготных категорий граждан действуют специальные условия на подключение. Важно соответствовать обязательным критериям: иметь право собственности на дом и постоянную прописку в нем.
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Чтобы принять участие в программе, необходимо подать заявку в личном кабинете клиента или в одном из офисов обслуживания «Мособлгаза».
Напомним, президентский проект запустили в июне 2021 года. В него вошло более трех тысяч населенных пунктов. За это время жители подписали 130 тысяч договоров на подключение к газу.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Социальная газификация
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