Еще 4 спортивных объекта построят в Подмосковье за счет бюджета до конца 2024 года

Еще четыре новых объекта спорта появятся в Московской области до конца 2024 года. Их возведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В планах — строительство футбольного поля в Мытищах и физкультурно-оздоровительного комплекса в Дмитрове, а также реконструкция бассейна в Химках и стадиона «Торпедо» в Люберцах.

«В настоящее время ведется проработка территории под размещение объектов. В 2021 году планируется приступить к работам по реконструкции бассейна в Химках и созданию футбольного поля в Мытищах, в следующем году — к строительству ФОКа в Дмитрове и реконструкции стадиона „Торпедо“ в Люберцах», — уточнил Владимир Локтев.

Проектирование и строительство объектов будет финансироваться из средств бюджета.

В рамках госпрограммы завершить реконструкцию бассейна на улице Чкалова в Химках и создание футбольного тренировочного поля с искусственным покрытием и трибунами в мкр 25 в Мытищах планируется в 2022 году.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом на улице Подъячева в Дмитрове построят в 2023 году, а реконструкция стадиона «Торпедо» в Люберцах будет завершена в 2024-м.