Подмосковье 28 декабря 2023, 15:37 Еще 4 сироты получили ключи от квартир в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

Читать 360tv в

Четверо сирот из Химок получили ключи от квартир на торжественном приеме главы. Всего в этом году новоселье отметили 17 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Квартиры сиротам передают с качественным ремонтом, мебелью, бытовой техникой и обустроенными кухнями.

Реклама

«В преддверии Нового года получить в подарок ключи от собственного жилья — очень символичное событие. У вас появилась возможность начать новую главу в жизни с чувством комфорта, стабильности и уверенности. Мы рады, что можем разделить этот момент вместе с вами! Желаю, чтобы каждый раз, когда вы будете возвращаться домой, вы попадали в атмосферу уюта и тепла», — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Ключи от квартир в 2023 году получили 16 сирот, еще один человек выбрал сертификат на покупку жилья за счет средств региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. По его словам, повышенное внимание получают и семьи, воспитывающие детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки