Подмосковье 28 июня 2023, 10:55 Еще 4 школы и детских сада капитально отремонтируют в Одинцове в 2023 году

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Глава Одинцова рассказал о достижениях округа в сфере образования в 2022 году и планах на будущее. Так, еще четыре школы и детских сада капитально отремонтируют к концу года.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов во время ежегодного отчета отметил, что при поддержке регионального правительства и губернатора Московской области Андрея Воробьева образовательная инфраструктура постоянно развивается.

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Например, в 2022 году открылись два новых детских сада в Кубинке и в микрорайоне «Гусарская баллада», а также реконструирована Введенская школа № 3 в Звенигороде.

«В Кубинке нам удалось полностью закрыть очередь для детей от двух до семи лет. Что касается „Гусарской баллады“, строительство детских садов здесь не закончилось. Еще один садик на 110 мест мы сейчас возводим на месте старого недостроя. Завершим его до конца этого года — и проблема с очередью в „Гусарской балладе“ будет окончательно решена», — рассказал глава округа.

Также в «Гусарской балладе» сейчас строится школа на 2200 мест. Кроме того, строители возводят новый корпус гимназии № 14, два детских сада — в Новой Трехгорке и в Новоивановском. Эти объекты будут готовы к сентябрю.

А к концу года достроят школу в Немчиновке, новый корпус школы № 8 и детские сады в жилых комплексах «Одинград», «Лайково» и «Равновесие».

Кроме того, в этом году капитально отремонтируют школу № 2 имени Безбородова в Кубинке, детские сады № 10 и № 55 в Одинцове и коррекционную школу-интернат в Старом Городке.

Школы в поселке Горки-2 и в микрорайоне «Восточный» в Звенигороде откроют в 2024 года. Тогда же построят новый корпус Немчиновского лицея. Еще две школы и пять детских садов возведут за счет внебюджетных средств по обязательствам застройщиков.

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