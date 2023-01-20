Подмосковье 20 января 2023, 09:20 Еще 4 семьи получили выплаты для приобретения жилья в Жуковском

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Свидетельства о праве получения социальной выплаты для приобретения жилья в городском округе Жуковский вручили четырем семьям. Это стало возможным благодаря программе «Обеспечение жильем молодых семей».

С помощью финансовой поддержки муниципалитета можно купить квартиру или дом, в котором будет удобно и детям, и родителям.

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«На сегодняшний день более 60 семей поучаствовали в этой программе и получили сертификаты, чтобы <…> улучшить свои жилищные условия», — сказал глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.

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Получить выплату могут не только молодые семьи, но и многодетные.

«Другим многодетным семьям я пожелаю не сдаваться, верить в чудо, верить в государственные программы. Мы тому пример. Сегодня мы получили сертификат, который позволяет купить нам просторную квартиру», — рассказала Наталья Смирнова.

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