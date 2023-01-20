20 января 2023, 09:20
Еще 4 семьи получили выплаты для приобретения жилья в Жуковском
Свидетельства о праве получения социальной выплаты для приобретения жилья в городском округе Жуковский вручили четырем семьям. Это стало возможным благодаря программе «Обеспечение жильем молодых семей».
С помощью финансовой поддержки муниципалитета можно купить квартиру или дом, в котором будет удобно и детям, и родителям.
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«На сегодняшний день более 60 семей поучаствовали в этой программе и получили сертификаты, чтобы <…> улучшить свои жилищные условия», — сказал глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров.
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Получить выплату могут не только молодые семьи, но и многодетные.
«Другим многодетным семьям я пожелаю не сдаваться, верить в чудо, верить в государственные программы. Мы тому пример. Сегодня мы получили сертификат, который позволяет купить нам просторную квартиру», — рассказала Наталья Смирнова.
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Семья
Жуковский
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