Подмосковье 25 января 2024, 15:25 Еще 4 семьи переселили из аварийного жилья в Истре пресс-служба администрации городского округа Истра

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Глава Истры Татьяна Витушева вручила ключи от новых квартир четырем семьям из числа участников муниципальной программы переселения из аварийного жилого фонда. Вскоре они переедут в благоустроенные квартиры.

Семьи получили новое жилье благодаря реализации муниципальной программы переселения из аварийного фонда.

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«Расселение аварийного фонда проводится в порядке очередности признания домов аварийными за счет внебюджетных источников, то есть жилых помещений, переданных от застройщиков в рамках реализации инвестиционных соглашений, и свободного муниципального жилого фонда», — объяснила глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Она добавила, что новые квартиры соответствуют по площади расселяемым жилым помещениям в аварийном фонде.

Пресс-служба администрации городского округа Истра

По муниципальной программе переселения из аварийного жилищного фонда в этом году расселят дом № 4 на улице Дедово и дом № 7 на улице Больничная в Дедовске. Планируется, что до конца года еще 15 человек получат ключи от нового жилья. Всего с 2020 года в городском округе Истра переселили 115 семей.

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