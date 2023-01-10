10 января 2023, 12:15
Еще 4 семьи из Краснознаменска получили субсидию на покупку жилья
Многодетные и молодые семьи из Краснознаменска переедут в новые квартиры или дома, приобрести которые поможет государство. Субсидию предоставили по программе Московской области «Жилище».
Валерия Ефремова воспитывает семерых детей. Сейчас большая семья обитает в служебной трехкомнатной квартире, но уже в ближайшее время сможет улучшить свои жилищные условия за счет государства. Ефремовы переедут в собственный дом или квартиру.
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«Мы очень ждали этого! Теперь у каждого из наших детей появится свое собственное личное пространство», — поделилась радостью Валерия.
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Квартирный вопрос с помощью субсидии по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» также решили Дмитрий и Ярославна Графовы, Кирилл и Мария Иноземцевы, Владислав и Мария Михальских.
Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что семьи военнослужащих получат особую поддержку в регионе. По словам губернатора, отдельная программа позволяет решать проблемы тех, чьи отцы и мужья отправились исполнять государственный долг.
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