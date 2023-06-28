Подмосковье 28 июня 2023, 15:36 Еще 4 парка и набережную Яузы благоустроят в Мытищах в 2023 году

Читать 360tv в

Продолжается реализация масштабной программы по благоустройству зон отдыха в городском округе Мытищи. В этом году обновления ждут четыре парка и набережную реки Яузы.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» благоустроят Центральный парк культуры и отдыха, парк Стрекалова, парк Ветеранов и парк Тайнинский. Кроме того, в парке Яуза государственной программой запланированы работы по благоустройству набережной реки Яузы.

Реклама

Помимо ремонта памятников, установки камер и дополнительного освещения, в Центральном парке культуры и отдыха планируется устройство детских площадок.

В парке Стрекалова будут обустроены парковочное пространство и наружное освещение. Газонные ограждения и велодорожки появятся в парке Ветеранов, там же отреставрируют памятник Нине Максимовне Распоповой и установят «сухой» фонтан.

Тайнинский парк вошел в пилотный проект Московской области при поддержке главы региона Андрея Воробьева по созданию пространств для активного отдыха. Там появится детская игровая площадка.

Обновление парка «Яуза» начнется в 2024 году. Концепцией предполагается соединение Центрального парка культуры и отдыха в Мытищах с парковыми территориями Москвы. По программе запланировано благоустройство набережной Яузы от Центрального парка культуры и отдыха до сквера «Березовая роща».

Кроме того, в 2025 году будет обновлена набережная реки Яузы. Улучшение парков городского округа Мытищи сделает их более привлекательными для посетителей и местами притяжения творческих, креативных и ищущих вдохновения людей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».