Подмосковье 10 ноября 2022, 11:16 Еще 4 общественные территории благоустроят в Подольске в 2023 году

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Благоустройство Подольска продолжится в 2023 году. Новый облик получат четыре территории. Это бульвар 65-летия Победы, парк имени В. Талалихина, сквер у ДК имени 1 Мая и сквер Защитников Родины.

Глава округа Дмитрий Жариков рассказал, что работы на бульваре 65-летия Победы уже стартовали. Там устанавливают новые бордюры и готовят территорию для укладки плитки.

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«В новом сквере появятся пешеходные дорожки, лавочки и урны, велосипедные дорожки и детская площадка. Обязательно проведем озеленение», — добавил он.

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Второй этап благоустройства завершится в парке имени В. Талалихина. Там появятся новая плитка, артистическая сцена и камеры видеонаблюдения.

Кроме того, начнут работы в скверах у ДК имени 1 Мая в Климоскве и Защитников Родины на Силикатной.

«На территории новых общественных пространств проведем освещение, обустроим пешеходные маршруты, установим малые архитектурные формы и проведем озеленение», — отметил Дмитрий Жариков.

Объекты получат единый стилистический облик. Объекты, которые появятся в парке, выберут сами жители.