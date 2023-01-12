Подмосковье 12 января 2023, 09:31 Еще 4 многодетные и молодые семьи получили сертификаты на жилье в Одинцове

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Начало января стало по-настоящему праздничным для четырех многодетных и молодых семей из Одинцова. Они получили возможность улучшить свои жилищные условия. Торжественное вручение долгожданных сертификатов на приобретение жилья в администрации округа — ежегодная традиция.

Среди будущих новоселов — семья, которая воспитывает семь детей. Многодетные родители получили сертификат на жилищную субсидию в размере более 20 миллионов рублей. Они признались, что квартиру планируют приобрести в Одинцове.

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«Для вас 2023 год начинается с таких приятных хлопот. Для кого-то это поиск жилья, для кого-то уже покупка выбранной квартиры или дома. А для кого-то — закрытие ипотеки. Я вас хотел поздравить со всеми праздниками: с Новым годом, с Рождеством Христовым, с будущим новосельем. Пусть в вашем доме всегда будет уют, тепло», — сказал глава городского округа Одинцово Андрей Иванов.

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Участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» может стать любая семья с детьми. Главные условия — возраст родителей не должен превышать 35 лет. Кроме того, все члены семьи должны жить в Московской области.

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