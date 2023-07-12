Подмосковье 12 июля 2023, 11:00 Еще 4 компании в Подмосковье подали заявки на льготные займы для развития импортозамещения

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Предприятия Подмосковья подали четыре заявки на получение займов Фонда развития промышленности для развития импортозамещения. Их общая сумма составила 536 миллионов рублей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, программа «Импортозамещение» была запущена в мае этого года. Она дает возможность компаниям расширять производство и создавать новые проекты.

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«Из четырех заявок, поступивших с начала старта программы, одна уже получила одобрение. Заем в размере 106 миллионов рублей поможет реализовать проект компании „Артпласт“ из Серпухова», — рассказала зампред.

Производитель полиэтиленовых упаковок потратит средства на расширение производства. Для этого будет закуплено и подготовлено новое оборудование. Сумма займа составит почти 80% от общих затрат на проект.

По программе предприятия могут получить деньги на срок до семи лет под 1-4% годовых. Процентная ставка будет зависеть от области реализации проекта и вида обеспечения. Сумма составляет от 50 до 150 миллионов рублей. Подробнее об этом можно узнать на сайте Фонда развития промышленности Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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