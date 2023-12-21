Подмосковье 21 декабря 2023, 17:55 Еще 4 компании в Балашихе получат муниципальную субсидию для развития Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Четыре организации из Балашихи получат финансовую поддержку после победы в муниципальном конкурсе. Средства направят на увеличение рабочих мест и заработной платы сотрудников.

Поддержку получат предприятия «Пакматик», «Поккельс», «Система Пак», «Юмикор». Общая сумма субсидий составила семь миллионов рублей. Средства выделили по муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства Балашихи».

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Благодаря такой поддержке в 2024 году организации создадут более 30 новых рабочих и поднимут зарплаты сотрудникам на 30%.

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