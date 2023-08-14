Подмосковье 14 августа 2023, 06:00 Еще 4 исполина доставили в сад камней Памяти и Славы в Подольске Андрюхина Мария

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В Подольске сад камней Памяти и Славы пополнился исполинами еще из четырех городов воинской славы. Сегодня камни доставили из Орла, Белгорода, Ельца и Брянска. Теперь их более 50 экземпляров.

«Сегодня мы собрали камни в честь великих событий, произошедших 80 лет назад, когда прогремел первый салют в ВОВ», — рассказал инициатор создания сада камней Виктор Макаров.

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Первым на подольскую землю спустили камень из Белгорода, недалеко разместили исполин из Ельца. Пятидесятым по счету в саду Памяти и Славы стал камень из Орла. Он расположился рядом со входом во двор.

«В Брянской области — леса, болота, нет гор. Я писал письмо в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой оказать содействие. И министерство подключилось. Во всем регионе нашли девять камней и предложили нам выбрать. Мы выбрали один», — сообщил волонтер Виктор Макаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион занимает третье место в России по благоустройству зеленых зон.

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