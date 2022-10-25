Еще 4 детские площадки благоустроят в Дзержинском | 360°

Подмосковье 25 октября 2022, 18:56 Еще 4 детские площадки благоустроят в Дзержинском

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В Дзержинском собираются благоустроить детские площадки. Сейчас работы в этом направлении идут просто полным ходом. Подрядчик для этого уже выбран. Вопрос возьмут на контроль глава города Владимир Шелухин и его заместитель Владимир Чичев.

Одно из мест, на котором появится новая детская площадка, появится во дворе дома под номером 22 по улице Лесной.

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«Прежние малые архитектурные формы устарели, они изношены более чем на 70%. Мы решили заменить их вместе с покрытием площадки», — поделился глава города.

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Еще несколько подобных уголков собираются обустроить во дворах Томилинской улицы. Там уже успели поставить ограждения, уложить асфальт и не только.

Небольшие стадионы дают возможность детям проводить как можно больше времени более активно, на воздухе, наконец-то оторваться от компьютеров и гаджетов. Дело в том, что сегодня очень активно пропагандируется здоровый образ жизни, и все занятия спортом актуальны как никогда. Там, где будут заниматься хоккеем, еще отдельно важно, чтобы задевающая ограждение шайба сильно не гремела. Поэтому на таких площадках собираются устанавливать специальное шумопоглащающее ограждение.