Подмосковье 12 сентября 2023, 15:31 Еще 4 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденных в Можайске. Это мины, граната и артиллерийский снаряд.

Заместитель начальника 308-й пожарно-спасательной части Андрей Царенко рассказал, что об опасных находках сообщили жители четырех населенных пунктов.

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Вблизи деревни Горки на территории экофермы нашли подозрительный предмет, вросший в ствол березы. Оказалось, что это ручная граната.

В лесу возле СНТ «Калужское» обнаружили артиллерийский снаряд, а у СНТ «Семеновской-10» местные заметили две минометные мины.

Все снаряды в специальных контейнерах перевезли в безопасное место, где обезвредили с соблюдением техники безопасности.

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