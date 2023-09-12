12 сентября 2023, 15:31
Еще 4 боеприпаса времен Великой Отечественной войны обезвредили в Подмосковье
Взрывотехники «Мособлпожспаса» обезвредили четыре боеприпаса времен Великой Отечественной войны, найденных в Можайске. Это мины, граната и артиллерийский снаряд.
Заместитель начальника 308-й пожарно-спасательной части Андрей Царенко рассказал, что об опасных находках сообщили жители четырех населенных пунктов.
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Вблизи деревни Горки на территории экофермы нашли подозрительный предмет, вросший в ствол березы. Оказалось, что это ручная граната.
В лесу возле СНТ «Калужское» обнаружили артиллерийский снаряд, а у СНТ «Семеновской-10» местные заметили две минометные мины.
Все снаряды в специальных контейнерах перевезли в безопасное место, где обезвредили с соблюдением техники безопасности.
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Спасатели
Можайск
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