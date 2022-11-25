Подмосковье 25 ноября 2022, 16:13 Еще 4 библиотеки Подмосковья получат 3D-принтеры и очки виртуальной реальности в 2023 году

Читать 360tv в

В 2023 году еще четыре библиотеки получат финансирование на модернизацию. Это учреждения в Королеве, Щелкове, Электростали и Ленинском округе. Они получат новую технику и красивый дизайн.

На модернизацию 10 миллионов рублей получит Центральная библиотека Ленинского округа. Еще по пять миллионов выделят библиотеке имени С. Я. Маршака в Королеве, библиотеке № 3 в Щелкове и библиотеке семейного чтения «Очаг» в Электростали.

Реклама

Сейчас в регионе работают 13 модельных библиотек, в следующем году их станет 17. Это образовательные центры, которые сочетают в себе лаконичный дизайн, комфорт и доступ к информационным технологиям.

Реклама

Библиотеки оборудуют интерактивной техников, 3D-принтерами, очками виртуальной реальности и многим другим. В них можно играть в настольные игры и работать за компьютером, а также вступить в клубы журналистики, блоггинга и присоединиться к театральной студии и курсам иностранных языков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».