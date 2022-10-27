Еще 39 жителей Подмосковья вступили в ряды общественных лесных инспекторов в этом году | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 16:47 Еще 39 жителей Подмосковья вступили в ряды общественных лесных инспекторов в этом году

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С начала года общественными лесными инспекторами стали еще 39 жителей Подмосковья. Их число возросло до 297 человек, рассказал зампред правительства Георгий Филимонов.

«Теперь наша команда составляет 297 человек — людей, которые помогают лесничим, участвуют в противопожарных, лесовосстановительных и оздоровительных мероприятиях, ведут информационную работу среди соседей, приходят на субботники и акции по посадке деревьев», — рассказал он.

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Большинство инспекторов насчитали в Клину. Это 44 человека. Еще 42 — в Подольске и 21 — в Ногинске.

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Глава комлесхоза Подмосковья Олег Баженов напомнил, что институт общественных лесных инспекторов заработал в 2016 году. Чтобы вступить в него, нужно быть старше 18 лет, не иметь судимостей и административных взысканий, написать заявление и подать документы в ближайшее лесничество.

«Помогать работникам лесного хозяйства в природоохранной деятельности могут все желающие, но стать общественным инспектором может только совершеннолетний житель Москвы и Подмосковья», — сказал он.

Ранее в комлесхозе сообщили, что с начала текущего года лесничие организовали 335 субботников на территориях лесного фонда. От мусора очистили около 200 гектаров.