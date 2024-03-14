14 марта 2024, 12:19
Еще 39 женских консультаций обновят в Подмосковье до конца года
Проект «Наша женская консультация» стартовал в Подмосковье в прошлом году, благодаря чему в регионе обновили десятки медицинских отделений. Изменился внешний вид помещений, появились новые услуги для будущих мам, в том числе индивидуальное сопровождение беременности личным помощником.
«В прошлом году обновили 35 консультаций и до конца этого года модернизируем еще 39. Установим единую навигацию и электронные табло с расписанием врачей, откроем кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения. Оборудуем комфортные зоны ожидания с кулерами, вендинговые автоматы и телевизоры», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Узнать больше о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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