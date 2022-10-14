Еще 39 медиков Подмосковья получили льготу на покупку жилья | 360°

Подмосковье 14 октября 2022, 14:07 Поделиться Telegram

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Viber Еще 39 медиков Подмосковья получили льготу на покупку жилья

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Программа получения социальной ипотеки для медработников в Подмосковье продолжает набирать обороты. Недавно еще 39 сотрудников этой отрасли получили их долгожданные свидетельства. Такая программа позволяет не только значительно повысить уровень жизни подмосковных врачей, но и привлечь в область новые и очень ценные кадры. Мер поддержки медицины в Подмосковье в целом очень много.

«Правительством региона реализуются различные программы, например, „Земский доктор“, предоставление бесплатных земельных участков, компенсация аренды жилья другие. В общей сложности с начала года свидетельства на „Соципотеку“ получили 253 медицинских специалиста — не только врачи, но также фельдшеры и медсестры», — сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Сама программа была запущена в Подмосковье еще в 2016 году, по личной инициативе губернатора Андрея Воробьева. Уже больше двух тысяч специалистов из самых разных областей смогли стать счастливыми обладателями сертификатов, которые помогут гораздо легче и дешевле обзавестись собственным жильем.

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По такой программе можно получить значительную поддержку от региона, до половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. На протяжении десяти лет потом каждый месяц адресат социальной ипотеки будет получать компенсацию основного долга, останется платить только проценты по кредиту.

«Вручение „Соципотеки“ — это всегда праздник. Желаю вам скорейшего новоселья и благодарю за вашу работу», — сказал первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

Поучаствовать в такой программе могут врачи 15 специальности и средний персонал. В том числе, медсестры и фельдшеры.

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