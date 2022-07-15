Еще 385 гектаров земель отдали под сельское хозяйство в Подмосковье

Подмосковье ввело в сельхозоборот еще 10 земельных участков площадью 385 гектаров за неделю. На них высадят овощи, картофель, зерновые и зернобобовые культуры.

Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что продолжается ввод в оборот еще 22 участков площадью 2100 гектаров, а также реализация программы «Подмосковные 10 гектаров».

«За прошедшую неделю оформлено два договора безвозмездного пользования в отношении земельных участков площадью около 30 гектаров», — добавил зампред.

Сейчас по программе уже подано 10 заявок на 10 участков площадью 434 гектара. Это 37% от общего количества задействованных земель.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о расширении географии программы «Подмосковные 10 гектаров».