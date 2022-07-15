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    15 июля 2022, 12:06

    Еще 385 гектаров земель отдали под сельское хозяйство в Подмосковье

    Александра Перепечаева

    Подмосковье ввело в сельхозоборот еще 10 земельных участков площадью 385 гектаров за неделю. На них высадят овощи, картофель, зерновые и зернобобовые культуры.

    Еще 385 гектаров земель отдали под сельское хозяйство в Подмосковье

    Зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов рассказал, что продолжается ввод в оборот еще 22 участков площадью 2100 гектаров, а также реализация программы «Подмосковные 10 гектаров».

    «За прошедшую неделю оформлено два договора безвозмездного пользования в отношении земельных участков площадью около 30 гектаров», — добавил зампред.

    Сейчас по программе уже подано 10 заявок на 10 участков площадью 434 гектара. Это 37% от общего количества задействованных земель.

    Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал о расширении географии программы «Подмосковные 10 гектаров».