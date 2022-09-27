Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль» | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 16:38 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Еще 38 участков отдадут предпринимателям Подмосковья по программе «Земля за рубль»

Читать 360tv в

Подмосковье предоставило еще 38 участков общей площадью 83 гектара под проект «Земля за рубль». Его реализацию обсудили на заседании в Мособлдуме.

Председатель комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин отметил, что льготная аренда земли позволяет развивать бизнес и повышать занятость населения.

Реклама

«Возможность сделать это за 1 рубль и без торгов — это мера поддержки, которая помогает бизнесу в развитии компаний, стимулирует повышение занятости, инвестиционной и социальной привлекательности территории», — сказал он.

Реклама

Сейчас предпринимателям доступны 274 участка. Для инвесторов создали колл-центр и сервис единого окна для ответа на вопросы о программе, рассказал директор департамента развития промышленного, научного и инновационного потенциала АНО «Агентство инвестиционного развития Московской области» Алексанр Галушкин.

На заседании присутствовали инвесторы, которые уже воспользовались этой мерой поддержки. Так, председатель совета директоров «Акваферма центральная» Николай Пучков рассказал, что «Земля за рубль» помогла построить предприятие для выращивания рыбы в закрытых помещениях. Он также поделился сложностями, с которыми пришлось столкнуться. Они касались получения разрешения на строительство и проведения коммуникаций.

По итогам встречи комитет направил в профильные ведомства предложения для снятия барьеров бизнеса и ускорения реализации инвестпроектов в Подмосковье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о почти полном отсутствии безработицы в Подмосковье. Он назвал главной задачей улучшать условия труда.

0 0 0 0 0 0