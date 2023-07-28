Подмосковье 28 июля 2023, 13:30 Еще 38 медиков из Подмосковья получили сертификаты на социальную ипотеку ПС Минздрава МО

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Сертификаты на приобретение жилья по программе социальный ипотек получили еще 38 специалистов в Подмосковье. Это врачи, фельдшеры и медсестры.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, за время работы поддержки купить собственное жилье смогли свыше 1,7 тысячи медработников.

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«Социальная ипотека — одна из самых востребованных мер соцподдержки для медицинских специалистов в Подмосковье. За время ее работы уже более 1,7 тысячи медработников смогли купить собственное жильё. А всего в этом году мы планируем вручить 161 свидетельство», — сказала она.

Для врачей в регионе действуют и другие меры поддержки. Это компенсация аренды жилья, предоставление бесплатных земельных участков и другие программы.

Получить жилье по социальной ипотеке могут не только врачи, но и учителя, ученые и специалисты ОПК. По словам главы Минжилполитики Подмосковья Инны Федотовой, в этом году планируют вручить 296 свидетельств.

«В 2023 году мы вручим 296 свидетельств по программе „Социальная ипотека“. Из них: 161 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 педагогам — учителям, воспитателям и молодым учителям, 57 свидетельств молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — добавила она.

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