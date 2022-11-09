Еще 362 населенных пункта догазифицируют в Подмосковье до конца года | 360°

Подмосковье 09 ноября 2022, 12:42 Еще 362 населенных пункта догазифицируют в Подмосковье до конца года

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Программа социальной газификации в Подмосковье будет продолжаться до конца года. Недавно все вопросы, которые касаются этого проекта, обсудили на очередном заседании регионального штаба. Только за последнюю неделю удалось построить газопроводы еще в шести населенных пунктах. Они расположены в таких округах, как Домодедово и Истра.

В целом за все время реализации программы голубое топливо уже удалось провести сразу в 2410 населенных пунктов. За это время было построено 2444 километра газопроводов по всему региону. Планы до конца года уже расписано — нужно догазифицировать еще 362 населенных пункта. За прошлую неделю газ провели еще в 340 домов.

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На текущей неделе Мособлгаз начал строить газораспределительные сети в 58 населенных пунктах Подмосковья. Они находятся в Дмитрове, Домодедове, Мытищах, Солнечногорске, а также еще в 15 муниципалитетах региона.

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В Министерстве энергетики Подмосковья напомнили, что для подключения дома к газу нужно сначала подать заявку на участие в программе социальной газификации в интернете или прийти в офис в регионе.