Подмосковье 20 июня 2023, 16:55 Еще 36 сел и деревень догазифицируют в Подмосковье в 2023 году Мособлгаз

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С начала года к централизованному газоснабжению подключили дома 15 тысяч человек в Подмосковье. Юбилейным абонентом компании «Мособлгаз» стала жительница деревни Ботово в Черноголовке.

С начала действия президентской программы газом обеспечены 315 тысяч жителей Подмосковья. Министр энергетики региона Александр Самарин подчеркнул, что в 2023-м построят еще 778 километров газопроводов, что позволит обеспечить топливом еще около 30 тысяч жителей. До конца декабря газифицируют 36 населенных пунктов.

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Юбилейным, 15-тысячным абонентом «Мособлгаза» с начала года стала жительница деревни Ботово городского округа Черноголовка. В этой деревне заявки на подключение подали 47 домовладельцев.

Узнать, какие еще населенные пункты вошли в программу догазификации и подать заявку на подключение можно на сайте «Мособлгаза» по ссылке.

Еще 12 тысяч домов до газифицируют в Подмосковье в 2023 году. Об этом губернатор региона Андрей Воробьев сообщил во время ежегодного обращения.