Подмосковье 12 марта 2024, 13:56 Еще 36 общественных территорий благоустроят в Подмосковье за 2 года пресс-служба министерства благоустройства МО

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Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин рассказал, какие территории планируется обновить в регионе в 2024 и 2025 годах. Это более 30 скверов, парков и площадей.

«На сегодняшний день уже запланировано 36 общественных территории со сроком реализации в 2024 и 2025 годах. Среди них три победителя всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», — рассказал министр.

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В планах благоустроить девять пешеходных зон и площадей. Обновят сквер «60 лет Победы» в Егорьевске, улицу Советскую в Кашире и Центральную площадь в Хотькове, которые являются победителями всероссийского конкурса.

За два года в Подмосковье появится еще 11 парков, пять набережных и 11 лесопарков.

Подготовка дорожной сети к ремонту после завершения зимнего периода стартовала в Московской области. По словам губернатора Андрея Воробьева, с середины апреля в регионе начнут приводить в порядок дороги, а к маю завершат основную часть ямочного ремонта.

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