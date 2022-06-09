Еще 36 индустриальных парков откроют в Московской области

Сегодня в Московской области работают 62 индустриальных парка, на их территории размещаются 1078 резидентов. В них работают как минимум 55 тысяч жителей. В ближайшем будущем в регионе планируют открыть еще 36 таких парков, а значит, появятся и новые вакансии.

Такие данные опубликованы в официальном Telegram-канале Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Там сообщается, что пока 4500 гектаров из общей площади всех индустриальных парков Подмосковья остаются свободными, там могут разместиться новые компании.

Разместиться можно в том числе в индустриальном парке «Есипово», который располагается в 35к километрах от российской столицы. Пока там свободно 13% общей площади — около 37 гектаров.

«На текущий момент на территории ИП „Есипово“, управляющей компанией которого является Корпорация развития Московской области, осуществляют свою деятельность 13 резидентов в различных отраслях, включая автомобилестроение, фармацевтику, металлообработку, сферу строительных материалов и др. Общий объём инвестиций только от действующих резидентов составит более 38 млрд рублей, будет создано свыше 4 тыс. рабочих мест», — рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области Владимир Слипенькин.

Владимир Слипенькин также отметил, что на текущий момент Корпорация плотно занимается реализацией нового перспективного проекта — работает над созданием государственного индустриального парка «Жуковский».

Ранее стало известно, что в технополисе «Москва» под размещение производств предлагают свыше 4,5 тысячи квадратных метров. В состав особой экономической зоны войдет индустриальный парк «Руднево». Его первые площади уже доступны инвесторам.