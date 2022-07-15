Еще 350 рабочих мест появится в Люберцах в 2023 году

Складской комплекс площадью более 30 тысяч квадратных метров построят в Люберцах во втором квартале 2023 года. Он позволит создать еще 350 рабочих мест. В проект инвестировали два миллиарда рублей.

Строительство индустриально-складского парка «Агора Томилино» будет состоять из трех зданий. Помещения будут иметь отдельный вход и свою инфраструктуру. Это позволит использовать комплекс не только в качестве склада, но и для торговли. Реализацию проекта будет контролировать Центр содействия строительству.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье увеличились на 50%.