Подмосковье 24 ноября 2023, 11:13 Еще 350 автобусов большого класса закупят в Подмосковье в начале 2024 года Александра Степанова

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Заседание на тему: «Автобусные перевозки. Проблемы и перспективы» прошло в Мособлдуме. Тема транспортной доступности является одной из ключевых. Именно поэтому для комфорта жителей в первом полугодии 2024 года в Подмосковье купят 350 новых автобусов.

«В Подмосковье ежедневно автобусами пользуется два миллиона человек. Общественный транспорт охватывает 80% территории региона, это крупнейшая маршрутная сеть России. Почти по двум тысячам маршрутов циркулирует более 8,5 тысячи автобусов», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков заявил, что шесть лет назад средний возраст автобусов составлял девять лет. Сейчас эти показатели снизились до пяти лет.

Всего с начала года в Московской области обновили и добавили автобусы на 673 маршрутах, изменили расписание на 457 маршрутах, запустили 36 экспресс вариантов движения маршрутов и провели другие важные работы.

Перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания, отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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