Еще 35 зданий достроили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 14:08 Поделиться Telegram

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Viber Еще 35 зданий достроили в Подмосковье

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В эксплуатацию ввели еще 35 зданий в Подмосковье. Это 21 жилой дом и 14 нежилых объектов. Разрешение на строительство получил еще 31 проект.

Большинство новых зданий появилось в Дмитрове — там ввели в использование 18 таунхаусов в ЖК «Поселок „Свежий ветер“». Также достроили дом на 353 квартиры в ЖК «Митино О2» в Красногорске, на 288 — в ЖК «Люберцы Парк» и на девять — в ЖК «Каскад Парк — 2» в Подольске.

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В эксплуатацию ввели подземную автостоянку в Красногорске, производство корпусов кольцевых лазерных гироскопов в Раменском, а также склады и другие помещения.

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Разрешение на строительство выдали жилому дому на 929 квартир в Химках, школе в Королеве, комплексу сжижения газа в Кашире, торговому центре в Раменском и другим объектам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил сдать в срок оставшиеся по программе капремонта школы. Он отдельно отметил учреждения в Солнечногорске и Бронницах.

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