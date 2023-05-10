Подмосковье 10 мая 2023, 11:53 Еще 35 строительных проектов одобрили в Подмосковье ГК ФСК

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Минжилполитики одобрило строительство еще 35 зданий в Подмосковье. Среди них жилой дом в Химках и 34 нежилых объектов.

Как рассказали в министерстве, жилой дом на 261 квартиру построят в ЖК «1-й Шереметьевский» в микрорайоне Подрезково в Химках. Также в Истре появится школа на 1100 мест, в Люберцах и Домодедове откроются новые детские сады, в Лосино-Петровском возведут поликлинику, в Котельниках – производственное здание, в Егорьевске – склад, а в Солнечногорске – магазин.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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