Свыше 30 школ, детских садов и поликлиник построят в Подмосковье к концу года | 360°

Подмосковье 24 октября 2022, 10:25 Свыше 30 школ, детских садов и поликлиник построят в Подмосковье к концу года

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Строительные объекты продолжают строить в Подмосковье. До конца года в регионе работы завершат на 35 объектах. Об этом рассказали в Мособлдуме.

Председатель ведомства Игорь Брынцалов напомнил, что важная задача региона — создание комфортных условий для жизни. Большинство объектов, которые появятся в регионе в этом году — школы, детские сады, поликлиники и больницы.

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«Жители очень ждут открытия данных учреждений. А мы продолжим следить за процессом строительства», — отметил он.

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Тему строительства социальных объектов обсудили на выездном заседании в Балашихе. На нем представители Минстройкомплекса и Комитета Мособлдумы по строительной политике посетили строящуюся школу в микрорайоне Ольгино.

Первый замглавы министерства Константин Лапин рассказал, что ведомство контролирует возведение 56 объектов, вреди которых 33 относятся к сфере образования, 14 — здравоохранения 4 — спорта, одно культурное и 4 административных зданий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о педагогах региона, которые стали победителями и призерами профессиональных конкурсов. Так, статус «Учитель года» получил преподаватель истории из Орехово-Зуева.