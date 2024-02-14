Подмосковье 14 февраля 2024, 13:20 Еще 35 педагогов из Солнечногорска подали заявки на компенсацию аренды жилья Unsplash

Читать 360tv в

Подмосковные педагоги с 2024 года могут воспользоваться новой мерой поддержки — компенсацией аренды жилья. Уже 35 учителей из Солнечногорска подали заявления на предоставление этой услуги.

Компенсация аренды жилья для педагогов составляет 20 тысяч рублей. Ее могут получить преподаватели математики, физики, информатики, биологии, химии, русского языка и литературы, а также учителя начальных классов.

Реклама

«Чтобы работать было комфортно, для учителей действует ряд мер поддержки. Так, в Солнечногорске в социальной ипотеке участвуют восемь педагогов, с 2021 года пособие молодым специалистам предоставлено 77 специалистам, в программе „Земский учитель“ один педагог получит выплаты. По поручению губернатора Андрея Воробьева будем и дальше делать все необходимое, чтобы привлечь учителей к нам в округ», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, в муниципалитете действуют дополнительные меры поддержки — выплаты учителям за подготовку к ЕГЭ 100-бальников, премии победителям и призерам профессиональных конкурсов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».