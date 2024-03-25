Подмосковье 25 марта 2024, 14:29 Еще 35 новых школ и 19 детских садов откроют в Подмосковье к 1 сентября Министр Локтев: 35 новых школ и 19 детсадов откроют в Подмосковье к 1 сентября Пресс-служба губернатора Московской области

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Подмосковье строит и капитально ремонтирует 160 объектов образования одновременно. Это 84 школы, 69 детских садов и семь колледжей. К 1 сентября откроются 120 зданий, среди которых более 50 — новых. Об этом сообщил министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

«По всем новым объектам образования у нас применены единые стандарты как по благоустройству и оборудованию, так и по использованию материалов и интерьерных решений. Кроме того, сделана отдельная работа по оптимизации внутренних помещений школ. Проработана возможность создать до четырех тысяч дополнительных учебных мест», — отметил Владимир Локтев.

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Один из крупных объектов, который откроется в этом году, это образовательный комплекс «Полет» в Красногорске. Старт строительству дали 31 мая прошлого года, а сейчас рабочие уже занимаются отделкой помещений. Как только установится подходящая погода, начнется благоустройство. Школа откроется 1 сентября — на год раньше, чем было запланировано изначально.

Другой большой комплекс строится в Лобне, в микрорайоне Катюшки. Это школа на 2,2 тысячи мест и детский сад. Образовательный центр также откроется 1 сентября и станет первым в густонаселенном микрорайоне.

Еще два крупных комплекса строятся в городском округе Красногорск — в деревне Сабурово и поселке Нахабино. Большой образовательный центр появится и в Котельниках.

«Хочу отметить опыт, который мы успешно применяем в Подмосковье. Главы взяли за правило общение с родительскими группами и директорами для принятия интерьерных решений», — добавил министр.

Большая работа проводится и по капитальному ремонту образовательных учреждений. В планах на этот год — 42 школы и 26 детских садов. Обновят также и семь зданий колледжей.

«К 1 сентября мы готовим к открытию 120 объектов. Это 35 новых школ и 19 детских садов, а также капитально отремонтированные 41 школу, 23 детских сада и два колледжа», — подытожил Локтев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность обновления учебных заведений, поскольку Подмосковье на сегодняшний день является самым быстрорастущим регионом в стране.