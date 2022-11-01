Еще 35 домов капитально отремонтируют в Шатуре до конца года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 20:46 Еще 35 домов капитально отремонтируют в Шатуре до конца года

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На региональную программу капремонта общего имущества многоквартирных домов в городском округе Шатура выделено 324 миллиона рублей. До конца года в рамках программы отремонтируют 35 домов.

В 13 домах отремонтируют кровли, в пяти — фасады. Инженерные системы обновят в 13 домах, в двух домах заменят два лифта. На данный момент уже 20 домов полностью готовы после ремонта.

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«В Московской области реализуется самая значительная программа в Российской Федерации по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч многоквартирных домов. С момента начала действия программы на сегодняшний день капитальный ремонт проведен в 15 825 домах, что составляет 36% от общего числа всех домов, включенных в региональную программу. В результате проведенных работ жилищные условия улучшены у 2,5 миллиона подмосковных жителей», — сообщил министр регионального министерства ЖКХ Антон Велиховский.

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За прошлый год в Подмосковье капитально отремонтировали 2500 домов. На текущий год был запланирован ремонт в 3849 домах. С начала 2022 года 2903 многоквартирных дома привели в порядок.

В рамках региональной программы капремонта проводят ремонт фасадов, кровли, замену инженерных систем, ремонт систем газоснабжения, ремонт подвальных помещений и фундамента. Кроме того, в обязательном порядке устанавливаются общедомовые приборы учета потребления коммунальных ресурсов и меняются устаревшие лифты.

Адресную программу ремонта многоквартирных домов Подмосковья на 2022 год можно увидеть на интерактивной карте Фонда капремонта Московской области.