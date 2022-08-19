Еще 35 человек переселили из аварийных домов в Подмосковье

За неделю в Московской области переселены из ветхого жилья 35 человек. В новые квартиры смогли переехать жители Сергиево-Посадского, Можайского, Богородского городских округов, а также переселенцы из Луховиц, Егорьевска и Сонечногорска.

«В рамках госпрограммы за прошедшую неделю было расселено 16 аварийных помещений общей площадью более 500 квадратных метров. Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупная стоимость за аварийное помещение», — сообщил министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев.

Переселение происходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе до конца следующего года. Около 17 тысяч человек переедут в новые квартиры — в этом поможет Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, который готов предоставить Московской области финансовую поддержку.