Подмосковье 15 февраля 2023, 11:04 Еще 34 квадрокоптера приобрели для охраны лесов Подмосковья с начала года

Читать 360tv в

Беспилотники нового образца поступили в лесное хозяйство Подмосковья. Летательные аппараты помогут проводить мониторинг территории, быстро находить возгорания и поддерживать порядок.

«Закуплено 34 квадрокоптера нового образца. Теперь парк только лесной охраны составит 51 беспилотник», — рассказал курирующий Комлесхоз зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

Реклама

Аппараты незаменимы при патрулировании леса, в том числе при пожарах.

Реклама

«В случае природных бедствий, таких как ветровал и бурелом, аппараты помогают определить границы поврежденных участков и спланировать санитарно-оздоровительные мероприятия», — добавил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.

Недавно губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что к осени этого года в Подмосковье будет на семь лесопарков больше. Они появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске.