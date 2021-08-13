Еще 330 крыш отремонтировали в Подмосковье с начала года

Капитальный ремонт 330 крыш жилых домов завершили в Подмосковье с начала года. Мягкие и скатные кровли продолжают обновлять.

До конца года капитально отремонтируют 1061 крышу. Об этом рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.

В планах на текущий год отремонтировать 448 мягких и 613 скатных кровель Антон Велиховский.

Крыши меняют по программе капитального ремонта. Больше всего кровель сейчас обновляют в Кашире, Балашихе, Шатуре, Одинцове, Богородском, Клину, Зарайске, Химках, Серпухове, Подольске, Чехове, Можайске и Ступине.

«Все кровельные работы ведутся с соблюдением необходимых мер безопасности. На высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого нового рабочего дня проходят инструктаж и заполняют журнал по технике безопасности», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерий Николов.

Все желающие смогут проследить за капитальным ремонтом благодаря онлайн-трансляции с видеокамер. Она доступна по ссылке.