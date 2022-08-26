Еще 33 медработника Подмосковья получили право на льготную ипотеку

Сертификаты сотрудникам здравоохранения Подмосковья вручили в торжественной обстановке 26 августа. Жилье на льготных условиях смогут приобрести сотрудники областной станции скорой медицинской помощи и других медучреждений.

«О программе я узнала от своих коллег, которые уже приобрели квартиру по соципотеке. В планах купить двух- или трехкомнатную квартиру в Видном, чтобы было близко к работе и школе для младшей дочери», — рассказала врач-неонатолог ГБУЗ МО «Видновский перинатальный центр» Наталья Боброва. Она переехала в Подмосковье из Астрахани и сейчас с мужем и двумя детьми проживает на съемной квартире.

Вместе с Натальей сертификаты на льготную ипотеку получили сотрудники Долгопрудненской, Жуковской, Королевской, Домодедовской и других больниц региона.

«С 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева реализуется программа „Социальная ипотека“. С начала ее реализации более двух тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия», — отметила заместитель министра жилищной политики Московской области Ольга Иванникова.

В рамках социальной ипотеки участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель льготы платит только проценты по кредиту.

Среди требований к получателю такой ипотеки — российское гражданство, а также заключенный трудовой договор на территории Московской области на срок не меньше 10 лет. Стаж работы по специальности должен быть не менее трех лет, а ограничения по возрасту — для женщин до 50 лет, для мужчин до 55 лет.

«Большое внимание в Подмосковье уделяется привлечению медицинских кадров. Для этого в регионе действует беспрецедентное количество мер социальной поддержки медицинских специалистов», — подчеркнула заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина.

Врачи региона продолжат получать поддержку. Для них работает не только программа социальной ипотеки, но и компенсация аренды жилья и другие льготы. За тяжелый труд медиков поблагодарил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также пообещал продолжить работу по модернизации здравоохранения.