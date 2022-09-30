Еще 33 медика из Подмосковья получили льготную ипотеку | 360°

Подмосковье 30 сентября 2022, 14:59 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Еще 33 медика из Подмосковья получили льготную ипотеку

Читать 360tv в

Сегодня в Доме Правительства Московской области прошло вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты получили 33 медицинских специалиста.

В Доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты получили еще 33 медицинских работника.

Реклама

«На медработников ложится огромная нагрузка. Так было и до пандемии, и во время, и сейчас. Поскольку всегда есть те, кто нуждается в медицинской помощи. С начала года свидетельства на социальную ипотеку получили 214 медицинских специалистов, а всего в этом году планируем вручить 300 сертификатов», — сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Реклама

Программа действует в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева еще с 2016 года. С момента начала ее реализации субсидии на приобретение жилья получили уже больше двух тысяч специалистов. Можно получить примерно 50% стоимости квартиры или дома в качестве первоначального взноса. На протяжении 10 лет каждый месяц выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получать социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Принять участие в программе могут врачи 51 специальности, а также средний персонал — медсестры, фельдшеры разных категорий, акушеры. За последнее время соответствующие свидетельства получили сотрудники Московской областной станции скорой медицинской помощи, больниц в Виднове, Одинцове и других. Например, Анна Черпинская приехала в Подмосковье из Орловской области несколько лет назад. Сначала она трудилась в ковидном госпитале в Звенигороде, а потом перешла на работу в поликлинику Одинцовской больницы.

«Жилье — это самое важное для человека приобретение. Дом, в котором ты будешь жить. Это очень важная программа. Я уже присмотрела однокомнатную квартиру для нас с дочкой, рядом со своей поликлиникой», — сказала участковый врач-терапевт Одинцовской областной больницы Анна Черпинская.

0 0 0 0 0 0