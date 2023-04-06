Подмосковье 06 апреля 2023, 16:43 Еще 326 тонн гуманитарной помощи отправили в Донбасс из Подмосковья по акции «Доброе дело»

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Жители Подмосковья собрали еще 326 тонн гуманитарной помощи, которую отправили в Донбасс. Туда также передали два автомобиля УАЗ. Их получили артиллеристы батальона «Кальмиус».

Глава министерства информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе рассказала, что жители собрали 326 тонн полезных вещей с 1 октября, а всего за время действия акции «Доброе дело» в Донбасс отправили 3,6 тысячи тонн груза.

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«Большую лепту вносят предприниматели, и некоторые из них уже стали нашими друзьями по «Доброму делу», например, компания «Биоэн». В феврале этого года они отправили хозяйственно-бытовые принадлежности для детских учреждений Луганска, в том числе стиральные машины, холодильники, водонагреватели, а сегодня - обмундирование и машины для наших бойцов», - добавила она.

Компания «Биоэн» обеспечивает регулярны подвоз чистой воды в Донбасс и активно участвует в гуманитарной акции. По словам представителя предприятия Виктора Максимова, в ДНР и ЛНР поставляют бронежилеты, шлемы, продукты и многое другое.

«Запросов много и в больших количествах. Надеемся, что и другие предприниматели Подмосковья оказывают посильную помощь, тем самым внося свой вклад в общее дело, в нашу победу», - отметил он.

В этот раз компания отправила артиллеристам свыше полтонны картофеля и обмундирование. Их отправили на автомобилях УАЗ. В составе колонны также выдвинулись три КАМАЗа, которые привезли защитникам еще 30 тонн картофеля для военных и соцучреждений. Депутат народного совета второго созыва ДНР Александр Гриденко отметил, что часть продуктов передадут пунктам временного пребывания переселенцев и церквям.

«Также через депутатский корпус мы уведомили гражданское население. Картофель получат малообеспеченные семьи и все, кто нуждается в провизии», - добавил он.

Еще около 200 тонн картофеля в Донбасс отправил агропромышленный комплекс «Горловский».

Присоединиться к акции могут все желающие. Принести продукты можно в волонтерские пункты. Подробнее об этом можно узнать на сайте.

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