Подмосковье 30 марта 2023, 17:22 Еще 326 социальных предприятий зарегистрировали в Подмосковье Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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С начала года статус социального предприятия получили 326 компаний Подмосковья. Из них 32 подали заявки впервые, еще 122 — повторно.

Как рассказал уполномоченный по правам предпринимателей Подмосковья, с начала года на получение статус социального предприятия было подано 340 заявок, по 14 из них были получены отказы. За такой же период прошлого года бизнесмены подали на 138 обращений меньше. Социальный статус получили 197 компаний.

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Узнать условия включения в реестр социальных предприятий можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в непростое время, в которое мы живем, как никогда важны единение и сплоченность ради общего результата. Он подчеркнул, что нужно беречь друг друга и помогать тем, кому сложно.

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