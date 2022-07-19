Еще 32 здания достроили в Подмосковье на прошлой неделе

Использовать начали еще 32 здания Подмосковья. Это семь жилых домов и 27 коммерческих. Разрешение на строительство получили еще 27 проектов.

Среди введенных в эксплуатацию зданий пять находятся в ЖК «Дивное» Ленинского округа, два — в ЖК «Одинград» в Одинцове и еще один — в ЖК «Центр-2» в Балашихе.

Нежилые объекты открыли в Дмитровском, Щелковском, Домодедовском и других округах. Это сельскохозяйственные постройки, производственные здания, склады и котельная.

Также одобрили строительство двух детских садов на 170 и 200 мест в Одинцове и Домодедове, картофелехранилища в Талдоме, физкультурно-оздоровительного комплекса в Домодедове и других проектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что темпы строительства в Подмосковье выросли вдвое. За 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию 7 720 000 квадратных метров жилья.