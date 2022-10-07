Еще 32 дома капитально отремонтируют в Павловском Посаде | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 21:04 Поделиться Telegram

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Viber Еще 32 дома капитально отремонтируют в Павловском Посаде

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В Подмосковье продолжает активно развиваться программа капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Например, в Павловском Посаде на такие работы уже выделили 229 миллионов рублей. В ближайшее время запланировано провести ремонт в 31 многоквартирных домах.

Среди работ, которые будут проводиться, — ремонт кровель в шести МКД, фасады — еще в семи, инженерные системы в шести домах. Также будет произведена замена четырех лифтов в двух МКД. К этому моменту уже удалось полностью провести все работы в восьми домах в Павловском Посаде.

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В целом в Подмосковье проводится самая крупная программа в России по капитальному ремонту. К этому моменту в нее включили больше 44 тысяч многоквартирных домов.

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«Планы капитального ремонта рассчитаны до 2049 года. В ходе реализации программы капитального ремонта Московской области с 2014 года произведен капитальный ремонт 15,7 тысяч домов. Улучшены жилищные условия 2,5 миллионов жителей области», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее стало известно, что строительство и капитальный ремонт медицинских учреждений продолжатся в Подмосковье. Глава региона Андрей Воробьев сообщил, что в 2022 году предстоит открыть 23 новых объекта.

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